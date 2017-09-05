Вау! 37-летняя звезда «Бонда» Ольга Куриленко снялась топлес

«Какая прекрасная, какая горячая и сексуальная мама… Пожалуйста, публикуй такие смелые фото почаще», «Как же повезло твоему парню!», «Наверное, тебе очень холодно… Я дал бы тебе свой свитер, вот только сегодня не взял его с собой», — такие восхищенные комментарии появляются под фото Ольги один за другим.

Ольга Куриленко, которой сейчас 37 лет, состоит в незарегистрированном браке с 32-летним британским писателем Максом Беницем. В октябре 2015 года у них родился сын Александр.

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