Вау! 37-летняя звезда «Бонда» Ольга Куриленко снялась топлес
5 сентября 2017 г., 12:57
Сыгравшая подружку агента 007 в фильме «Квант милосердия» Ольга Куриленко опубликовала на личной страничке в социальной сети фото топлес. Подписчики звезды удивлены поступком своей любимицы и активно обсуждают ее идеальную фигуру, пишет Ридус.
«Какая прекрасная, какая горячая и сексуальная мама… Пожалуйста, публикуй такие смелые фото почаще», «Как же повезло твоему парню!», «Наверное, тебе очень холодно… Я дал бы тебе свой свитер, вот только сегодня не взял его с собой», — такие восхищенные комментарии появляются под фото Ольги один за другим.
Ольга Куриленко, которой сейчас 37 лет, состоит в незарегистрированном браке с 32-летним британским писателем Максом Беницем. В октябре 2015 года у них родился сын Александр.
Смотри фото ЗДЕСЬ!