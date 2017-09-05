Гражданская жена и родственники Олега Яковлева делят его внушительное наследство

На днях эксперты оценили имущество покойного, а журналисты разузнали, что на это внушительное наследство уже объявились претенденты.

Внезапная смерть Олега Яковлева стала шоком для всех, кто знал его лично. Андрей Григорьев-Апполонов долгое время не мог поверить в произошедшее, как и многие его поклонники, пишет woman.ru.

Вдова экс-солиста «Иванушек» Александра Куцевол жаловалась, что месяц не может похоронить возлюбленного, несмотря на то, что прощание с ним уже состоялось.

Однако сейчас все это, судя по всему, уже позади.

И теперь родственники, которые, как удалось выяснить журналистам, у Яковлева все же были, готовятся делить его имущество. По информации телеканала НТВ, из родственников у Олега остались племянница Татьяна и внучатые племянники Марк и Гарик. Поговаривают, они присутствовали на похоронах певца.

Именно там они встретились с Куцевол, которая пыталась решить все финансовые проблемы на месте.

По информации журналистов, Татьяна уже обратилась к юристу, который подтвердил, что Александра может претендовать на наследство певца, только если ее имя указано в завещании, которое, как уверяют репортеры, действительно существует. Экспертам удалось оценить имущество, которое осталось после Олега. Его стоимость, судя по всему, около 200 миллионов рублей (около 3 млн евро). Дело в том, что у Яковлева было несколько квартир: в Москве, Санкт-Петербурге и в Черногории.