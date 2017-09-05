МИД Латвии обвинил Игоря Крутого во лжи

Однако "гонцы" в интервью «Латвияс Авизе» отрицают, что уговаривали Крутого вернуть фестиваль на берег Балтийского моря, пишет Русский TVNET.

«Их крутой министр иностранных дел (министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич - прим. ред.), который прославился тем, что убрал русских артистов с «Новой волны», потом прислал ко мне гонцов в лице мэра Риги и посла Латвии в России, чтобы сохранить проект в Юрмале. Но я просил одного - извинений, официальных, МИДа перед МИДом. И его заверений в том, что никогда запрет на въезд наших артистов больше не повторится с письменной гарантией. Он не дал ни того, ни другого, поэтому мы распрощались. Сейчас на освободившемся месте Лайма Вайкуле делает свой проект, приглашая русских артистов. Вот парадокс – русских артистов не пустили, а теперь делают проект, приглашая их же», - рассказал тогда Крутой изданию.

Мэр Риги Нил Ушаков сказал «Латвияс Авизе», что несколько раз встречался с Крутым и говорил о «Новой волне», но это не было связано с МИДом Латвии. «Вы же хорошо понимаете, что Ринкевич не просил меня встречаться с Крутым, это невозможно», - указал он газете.

Советник министра Ринкевича Мартиньш Дрегерис ответил коротко: «Высказывания Крутого — ложь. С ним ничего не обсуждалось».

Правда, «Латвияс Авизе» отмечает, что не все так однозначно. Бывший посол Латвии в России Астра Курме, которая теперь работает послом в ОАЭ, в переписке с газетой вспомнила, что три года назад в Москве по просьбе Крутого встречалась с ним. «Во время беседы г-н Крутой просил гарантий латвийского правительства, что мероприятие может проходить в Юрмале», - вспомнила Курме.

Во время встречи она пояснила, что у правительства страны нет никакой связи с организацией частных мероприятий, поэтому никаких гарантий латвийское государство дать не может. «Прозвучавшая информация о том, что кто-то из латвийского правительства призывал организаторов «Новой волны» вернуться в Латвию, не отвечает действительности. Это неправда», - написала дипломат.

Напомним, очередной Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» открывается уже в эту пятницу, 8 сентября, в Сочи. В составе жюри впервые значится известный латвийский музыкант и исполнитель Интарс Бусулис. В этом году конкурсантов от Латвии на фестивале не будет.