Режиссеру Владимиру Меньшову запретили въезд на Украину

Соответствующее решение было принято еще в 2016 году, но известно о нем стало только после запроса издания в СБУ об обвинениях против режиссера в связи с передачей им денег самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).

Запрет будет действовать в течение пяти лет, пишет Lenta.ru.

6 апреля пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что ведомство начало проверку после сообщений о передаче Меньшовым миллиона рублей (примерно 14,5 тыс.евро) ополченцам Донбасса. Она подчеркнула, что если деньги кинематографиста попадут в организации, которые на Украине расцениваются как террористические, то в отношении Меньшова возбудят уголовное дело.

Днем ранее писатель Захар Прилепин объявил, что Меньшов принес на его передачу «Чай с Захаром» пакет с миллионом рублей и компьютером в качестве помощи Донбассу. Литератор отметил, что артист попросил не предавать его поступок огласке.

Владимир Меньшов снял такие ленты, как «Розыгрыш», «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит», а также сыграл - в том числе - в «Легенде №17», «Generation П», «Ночном дозоре», «Дневном дозоре» и «Сказе про то, как царь Петр арапа женил».