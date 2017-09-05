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Распалась самая красивая пара Эстонии

Грустная новость!

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ФОТО: TV3

Любимый многими телезрителями актер и победитель популярного пародийно-музыкального шоу «Su nägu kõlab tuttavalt» (Ваше лицо мне знакомо) Юссь Хаасма расходится с матерью своих детей, Анной Вильц.

Поклонники актера лишь с грустью отмечают, что это была одна из красивейших пар в Эстонии. По крайней мере, со стороны их семейная жизнь была похожа на сказку. Но, к сожалению, семью не смог сохранить даже тот факт, что у пары подрастают две очаровательные дочери.

«Мы уже некоторое время не живем вместе, и мы не видим в этом ничего плохого или удивительного, близкие относятся с пониманием», – говорит Юссь Хаасма порталу Elu24, объясняя, что так лучше для всех.

Юссь Хаасма

«Мы продолжаем общаться как родители, ведь у нас есть две неописуемо красивые дочери Мийя и Маадли, которых мы очень любим и чье благополучие у нас на первом месте», – добавил Юссь Хаоса.

Юссь и Энн дают лишь короткие комментарии и не желают заостряться на этой теме.

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