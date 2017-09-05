Анджелина Джоли о химиотерапии: нужно найти в себе силы

На днях Анджелина Джоли презентовала свой новый фильм: "Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи", посвященный зверствам красных кхмеров. В рамках этого события (для продвижения картины) голливудская дива стала давать много интервью. Однако понимая, что рассказы о съемочном процессе и самом фильме мало кого-то интересуют, а вот ее личная жизнь – очень даже, Анджелина пошла на сделку с совестью и щедро сыплет откровениями, пишут Dni.ru.

К примеру, Джоли призналась, что после разрыва с Брэдом Питтом тяжело переносит одиночество. "Мне не нравится быть одной. Это совсем не то, чего я хотела. В этом нет ничего хорошего... В общем, это просто трудно", – сообщила Анджелина The Telegraph.

Актриса рассказала, что в последнее время на нее обрушилось много трудностей, из-за которых серьезно подорвалось ее здоровье. "Иногда кажется, что на меня свалились все проблемы, какие только возможны. Этот год был эмоционально очень тяжелым", – констатировала актриса. Из-за переживаний у Джоли даже был паралич лицевого нерва.

Тем не менее, Анджелина старается держаться изо всех сил и тщательно следит за здоровьем. Все эти титанические усилия она делает ради своего многочисленного потомства. "Дети чувствуют наш стресс, а должны чувствовать нашу радость. Даже проходя химиотерапию, нужно найти в себе силы смеяться и любить", – заявила Анджелина.