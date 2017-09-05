Народ посмеялся над третьим ребенком Кейт Миддлтон

Сообщение Кенсингтонского дворца о том, что принц Уильям и его супруга герцогиня Кэтрин ждут третьего ребенка, набрало более 65 тысяч лайков, а тег #RoyalBaby стал самым популярным в социальной сети Twitter. Пользователи интернета по-доброму шутят над Кейт. Например, на просторах виртуальной реальности "бродит" фотография Миддлтон с подписью, похожей на рекламу известного шоколадного батончика: "Сделай паузу – роди ребенка, Кейт!" - пишут Dni.ru.

Другие пользователи пошутили над супругом Кэтрин Уильямом. Дескать, принц специально постарался, чтобы уйти в декретный отпуск во время, как раз выпадающее на важные спортивные состязания. Отметим, что, в основном, все шутки были не враждебными, с симпатией к Кейт Миддлтон.

К слову, ранее высказался о беременности герцогини Кэтрин дядя, бизнесмен Гэри Голдсмит, который приходится братом ее матери. "Это – лучшая новость, которую я слышал за последние дни. Я сомневаюсь, что они остановятся на трех, они прекрасно проводят время с детьми", – сообщил местным журналистам радостный родственник.

Напомним, известие о третьей беременности Кейт Миддлтон появилось на официальной страничке Кенсингтонского дворца в социальной сети Twitter накануне, 4 сентября. При этом сообщалось, что супруга принца Уильяма, как и в прошлые разы, страдает от токсикоза, поэтому больше не будет участвовать в официальных мероприятиях.

Отметим, что в середине августа Кейт Миддлтон была срочно госпитализирована. "Члены королевской семьи не могли найти себе места из-за того, что жена принца Уильяма была доставлена в королевский госпиталь в Мэрилебоне. Уже на следующий день ее выписали из медицинского учреждения", – компетентно сообщали австралийские журналисты. Кстати, именно тогда появились слухи о третьей беременности Кейт.

На публике Кейт и Уильям производят впечатление счастливых супругов, воспитывающих двоих детей. Напомним, девочка весом 3,7 килограмма родилась у Кейт 2 мая 2015 года. В этот же день счастливые родители показали ее всему миру. А принц Джордж появился на свет в конце июля 2013 года.