Полный кач! Глаза таллиннских подростков округлились, когда на сцену вышла группа «Хлеб» (ГАЛЕРЕЯ)

Вирусные клипы, набирающие миллионы просмотров. Прилипчивые песни. Слава отечественных «The Lonely Island». Все это группа «Хлеб», без которой русский рэп в последние пару лет не был бы таким веселым.

«Хлеб» затеяли популярные видеоблогеры и продюсеры сериалов для канала ТНТ — Александр Шулико, Денис Кукояка и Кирилл Трифонов. «В то время набирало популярность такое направление в рэпе как трэп, — рассказывали они. — Эти парни в клипах выглядели очень круто, а мы всегда хотели быть крутыми и носить черные кроссовочки».

Их клипы «Чай, сахар» и «Камерун» получались смешными, стильными и на грани фола, так что оторваться от них и удержать свою руку от кнопки «Переслать другу» было решительно невозможно. В 2013 году вышел дебютный EP группы «Черный». А осенью 2016 - «Белый». Может, это и смешной рэп, но на концертах «Хлеба» все серьезно: лес рук, любящие поклонники, скандирование припевов хором.

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