Вот о чем люди фантазируют во время секса

«Если я стараюсь продержаться дольше, я думаю о чем-то безжизненном и нейтральном. Я думаю о тостерах», пишет Soulpost.ru.

«Мне просто нравится находиться здесь и сейчас в данный момент. Я думаю о том, что происходит».

«Я думаю о том, как я могу позволить своего партнера почувствовать себя особенным».

«Как я смотрюсь под этим углом?»

«Я думаю о том, как заставлю ее кончить».

«О своем бывшем».

«Я думаю о том, какое у меня сексуальное тело».

«Я думаю о том, как мое тело чувствует ее».

«Я думаю о том, как сделать секс более романтичным и интимным».

«Я закрываю глаза, и фантазирую о том, что я доминирую, или я думаю о том, как он доминирует над мной, например, когда он сверху или в позе по-собачьи сзади меня».

«Если мне нравится секс, я стараюсь сосредоточиться на своем партнере и как еще больше возбудить его. Если же секс плох, я думаю о чем-то другом — что приготовить на обед, и что мне надеть вечером».

«Я не всегда присутствую мысленно во время интимной связи… Я обычно думаю о какой-нибудь фантазии, которую хотела бы осуществить или о самом ярком половом опыте».

«Я фантазирую о том, что за нами кто-то подсматривает».