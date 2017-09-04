Топ-5 главных причин частых чиханий

Начало простуды. Это самая очевидная причина, которая придёт в голову, наверное, каждому человеку - чихания или насморк являются одними из главных симптомов простуды, причём самых ранних ее симптомов. Поэтому если вы обнаружили, что столкнулись с непрекращающимся насморком, причём даже не в самое холодное время года, то вероятно, уже очень скоро вас ожидает простуда, пишет Medikforum.ru.

Смена температуры. Если вы резко вышли из комнаты, где вовсю работает кондиционер, куда-нибудь на жару, то у вас может начаться насморк. Температурные изменения вызывают характерные раздражения внутри носа, которые провоцируют чихания.

Рядом находится курильщик. Сигаретный дым также является одним из мощных раздражителей слизистой оболочки носа, он часто вызывает чихания и насморк. Если вам постоянно приходится находиться рядом с курящим человеком, то вы можете стать жертвой хронического насморка.

Сезонная аллергия. Огромное количество людей в разных странах мира страдают от сезонной аллергии, которая проявляется насморком, кашлем и покраснением глаз. Чаще всего аллергию вызывает пыльца разного рода растений и деревьев. Для борьбы с этими симптомами придётся принимать антигистамины.

Домашние животные. Если вы столкнулись с аллергией на домашних животных, особенно кошек или собак, то она тоже может проявляться чиханием. Многие любители животных считают, что аллергия - не причина избавляться от своих питомцев. Тем более, что в некоторых случаях аллергия на домашних животных со временем может стать менее выраженной или даже полностью исчезнуть.