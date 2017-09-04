Самые жадные знаки Зодиака: скорее узнайте, кто же они!

12 место: широкая душа

К Стрельцам нет никаких претензий. Ведь они самые щедрые представители зодиакального круга. С ними даже бесполезно бороться, они все равно найдут кому помочь: и голодающего накормят, и нищего приютят, и жадного пригреют. Ну любят Стрельцы покровительствовать и помогать, конечно не просто так, а за улыбку и искреннее «спасибо». Собственно поэтому деньги любят Стрельцов и каждый раз сами стремятся попасть им в руки.

11 место: искренний транжира

Практически в конце списка, что собственно очень хорошо, расположились представители Водолея. Эти люди не просто великодушны по отношению к другим, они самые настоящие транжиры. Главный приоритет для них — сделать так, чтобы угодить и обрадовать любимых родственников, близких друзей и коллег. Они очень заботливы, внимательны и предусмотрительны, особенно к желаниям окружающих. Лишь легкий намек о своей мечте и Водолей, естественно в тайне от вас, бежит скорее ее исполнять.

10 место: любит появляться эффектно

Кому как ни Львам известно все об эффектности, роскошности и грациозности. Представители этого Знака никогда не оставят без внимания и дарят дорогие подарки своим близким. Лишь малознакомые люди могут увидеть в лице Львов прожженных скупердяев. Однако если вы сумеете развеселить и понравится царю астрологического круга, то он непременно потратит деньги и на вас. Львы покупают все, что сияет, блестит и приносит им удовлетворенность. Часто думают, что купить можно все и всех.

9 место: корыстен и хитер

Расточительные Овны расположились на 9 месте. Типичные представители этого Знака щедрые, но практичные люди. Овны умеют вкладывать свои деньги на перспективу. Другими словами они инвестируют в межличностные отношения. Если в вашей жизни есть активный Овен и он не скупится на подарки, всегда дает в долг и материально помогает — будьте уверены, он видит в вас потенциального кандидата, с которым уже давно заключил взаимовыгодные деловые отношения. Овен спустит все деньги на человека, если будет уверен, что рано или поздно он ему пригодится.

8 место: если только за чужой счет

Весов можно смело назвать щедрыми людьми, но есть одно НО: они любят спускать чужие деньги. Весы с радостью купят вам хоть место на Луне, если вначале найдут себе спонсора. Весам не составит труда попросить денег у родителей, друзей, любимого человека или соседей по площадке, для своих гулянок и развлечений. Самое главное, чтобы потом не пришлось отдавать.

7 место: позер

Для Скорпионов щедрость — это удачная возможность показать себя с хорошей стороны. Главное, чтобы знакомые по достоинству оценили их бюджет, новый ремонт, роскошный интерьер, выгодную работу и вообще их состоятельность. Но как только Скорпионов настигают материальные проблемы. Они как-то сдуваются и пропадают из поля зрения. Все дело в том, что Скорпионам претит сама мысль о том, что где-то в обществе можно показаться без денег.