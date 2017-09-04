Родные насильника разоблачили Шепелева и Шурыгину

В Сети набирает популярность видеозапись второй части программы об изнасилованной Диане Шурыгиной, с которой теперь общается мать ее насильника Сергея Семенова. Обе проходят испытания на детекторе лжи на шоу Дмитрия Шепелева. Параллельно на YouTube можно посмотреть ролик, снятый родными молодого человека. На протяжении тринадцати с лишним минут сестра Сергея Екатерина рассказывает, как проходили съемки скандально известного шоу.

"Перед выходом в студию мы прошли тестирование на детекторе. Когда проходила Диана, мы сидели в соседней комнате и слышали ее ответы: что правда, что ложь. На протяжении всей программы она постоянно уходила от ответа. Потом затеяла игру: "Помню, не помню." Когда удобно – помню, когда нет – не знаю, не помню. То могла идти, то без сознания была. Когда экспертам надоело, что она водит их за нос, они попросили давать точные ответы. На что она в своем обычном жанре стала закатывать истерику, отрывать провода от детектора и уходить. Неоднократно в мой адрес и студии летели нецензурные оскорбления. Диана, кроме как матом, свои мысли выразить не могла. Организаторы, понимая, что съемка на грани срыва, стали просить экспертов быть лояльными к Диане и прекратить напирать на нее. После этого ответы в форме: "не помню, не знаю, возможно" стали приниматься, и в конце оказалось, что все, что она говорит, – правда. Счастью Дианы не было предела, она старалась показать, что плачет. На самом деле закрыла лицо и засмеялась, что смогла обмануть", – раскрыла подробности съемок Семенова.

Далее, по ее словам, организаторы сказали, что им нужны "качели". "Сережа прав, Диана права, чтобы поддержать интерес зрителей и поднять рейтинг программы. Съемки были четыре часа, что там оставят после монтажа, неизвестно. Чтобы вы понимали, сценарий был написан задолго до того, как мы прошли полиграф", – объяснила сестра Сергея.

Семенова сказала, что они прекрасно понимают: при любом раскладе обвинения с ее брата не снимут. "А если говорить о детекторе, он не является доказательством вины, результаты не прикрепляются к материалам дела. Потому что для одного человека избил – это синяки, ссадины и побои, а для другого: задел и уже избил. В обоих случаях детектор расценивает это как правду", – рассудила Екатерина.

Кстати, Сергей два раза просил пройти испытания на детекторе лжи, но ему отказали. "Объяснением было то, что ориентироваться на результаты никто не будет и к делу не пришьют", – сообщила Семенова. Затем она немного ушла от темы, начав рассуждать о действиях Дианы и ее семьи. "Сериал в реальной жизни, надо же как-то выживать в Москве. Все было бы хорошо, но если бы они не ломали чужие жизни и не пакостили всем, кто встречается на их пути. Но смею напомнить Шурыгиным, что Земля круглая и бумеранг никто не отменял. Я не хочу убеждать вас верить нам или ей. Я лишь рассказала как все было, а решать вам. Думаю люди могут определить ложь не хуже детектора", – завершила свою разоблачительную речь девушка, передают Dni.