Ученый из Калифорнии доказал, что жизни после смерти не существует

По его мнению, люди должны отказаться от убеждений о существовании «царства небесного». Выводы он опубликовал на сайте Robertlanza.

Ученый внимательно и детально изучал законы физики, после чего пришел к выводу, что вопрос о существовании жизни после смерти сам собой отпадает. Он утверждает, что физические законы, на которых строится жизнь человека, слишком понятны, чтобы тешить себя надеждами на новое существование.

Доказывая свою версию, физик предоставил квантовую теорию поля, согласно которой, все типы частиц располагаются в своем поле. Эксперт заявляет, что если бы человек мог жить после смерти, то тесты в квантовом поле обнаружили бы своеобразные «частицы духа».

Сознание на самом базовом уровне представляет собой ряд атомов и электронов, которые по существу и образуют наш разум, и, по словам доктора Кэрролла, законы Вселенной не позволяют этим частицам действовать после нашей физической гибели, отмечает TerrNews.

"Утверждения, что какая-то форма сознания сохраняется после того, как наши тела погибают и распадаются на составляющие их атомы, сталкиваются с одним огромным непреодолимым препятствием - законы физики не позволяют информации, хранящейся в нашем мозге, сохраняться после того, как мы умрем," - утверждает ученый.