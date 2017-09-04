Нумерология рождения: определи самые важные годы в твоей жизни

Самые важные годы жизни не всегда должны быть самыми положительными и благоприятными. Они могут иметь различную цель и задачу, но, в конечном итоге, важные даты действительно имеют огромный вес. В эти годы происходит нечто необходимое для жизненного баланса. Энергетика обновляется или перестраивается, помогая делать существенный шаг вперед или в сторону, пишет Cluber.

Как рассчитать важные годы вашей жизни

Нумерология — простая наука для тех, кто предпочитает пользоваться ее плодами. Чтобы сделать расчеты, вам потребуется ваша дата рождения. Например, вы родились 11.09.1986. Год-донор — это 1986. вам необходимо взять последнюю цифру вашего года рождения, прибавить к нему месяц и день по цифрам. Получаем 6+1+1+0+9=17. К 1986 прибавляем 17, получаем 2003 год. Это первый важный год в вашей жизни. Далее повторяем операцию: 3+1+1+0+9=14. 14+2003=2017. И так далее.

Если при сложении числа и месяца получается число меньше 6, то есть 1, 2, 3, 4 или 5, то вам нужно будет прибавлять к году рождения всегда одно и то же число, равное сумме цифр месяца, дня и последней цифры года. Грубо говоря, вы считаете один раз и прибавляете каждый раз одно и то же число. Например, вы родились 12.01.1999. 1+2+0+1=4. Это значит, что ваше персональное число судьбы — 4+последняя цифра года, то есть, 9. 4+9=13. Важные годы для вас будут повторяться каждый 13 лет. 1999+13+13+13 и так далее: 2012, 2025, 2038 годы.

Особенности важного года

Многие задают вполне понятный вопрос о том, что ждет их в такие годы жизни. Что же делать, если сейчас наступил год, который является судьбоносным для вас?

Во-первых, не стоит изменять своих принципов. Если это понадобится, то судьба сама вам на это укажет каким-то приятным или неприятным событием. В любом случае, не нужно бежать впереди паровоза.

Во-вторых, необходимо следить за знаками судьбы, которые будут вас преследовать всюду. Будьте внимательнее — они предупредят вас о переменах к лучшему.

В-третьих, стоит научиться быть дипломатичными. Лишние дрязги и конфликты ни к чему в такие периоды. Не корите судьбу, если не увидите изменений. Они есть, но их не всегда видно.

Каждый момент жизни, каждое мгновение — это чудо. Научитесь ценить любые мелочи, будь они хорошие или плохие. Чтобы стать сильнее, необходимо пройти через всё, что уготовано нам судьбой и кармой. Изменить судьбу можно, но это под силу только тем, кто доверяет себе и своим чувствам.