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Дима Билан обвинил шоу «Голос» в своей болезни

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шоу "Голос" | ФОТО: Пресс-фото

Несколько месяцев назад в Сети появились слухи о том, что известный певец Дима Билан серьезно болен. Когда он побрился налысо, это только подогрело слухи.

Недавно Дима Билан признался, что у него в позвоночнике нашли грыжи. Артист рассказал, что в последнее время ощущал жуткие боли в спине, у него немели пальцы рук, пишет 7d.org. Когда Билан отправился к врачам, то пять часов не мог лечь на МРТ. Лекарства ему совершенно не помогали. Потом выяснилось, что у артиста образовалось целых пять грыж. Певцу было очень тяжело. Он заявил, что в его болезни виноват проект «Голос», в котором он является наставником. Он уверен, что негативые энергетические потоки, которые исходят от некоторых людей, проходящих кастинг, повлияли на его здоровье.

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