Муж певицы Нюши обнародовал снимки двоих взрослых сыновей

Напомним, Нюша вышла замуж за генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта России Игоря Сивова, который старше ее на 11 лет.

"Хочу развеять все слухи, домыслы и сплетни... Официально сообщаю, что я вышла замуж! Я никогда не говорила о своей личной жизни, поэтому это событие я тщательно скрывала. Пришло время вам об этом все рассказать", - сообщила Нюша в Instagram. И добавила, что не исключает того, что в скором времени может уйти в декретный отпуск. Кстати, ее новоявленный муж перестал скрывать своих двоих сыновей от предыдущего брака.

Под снимком своих сыновей, которые пошли в школу 1 сентября, Игорь Сивов написал: "Друзья, в мире нет ничего лучше, чем познавать новое и учиться. Поздравляю вас с Днем знаний и с началом нового учебного года! Пусть в жизни школьников и студентов будет возможность учиться и обретать знания в течение всей жизни. Знания делают человека сильнее, мудрее, добрее. Побольше интересных уроков и верных друзей в новом учебном году!".

Как мы ранее писали, Сивов ради Нюши оставил жену с двумя детьми. Его бывшая супруга - педагог по танцам.