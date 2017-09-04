Муж певицы Нюши обнародовал снимки двоих взрослых сыновей

На днях певица Нюша официально подтвердила тот факт, что вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Сивова. Свадьба прошла на Мальдивах. Ранее о планах 26-летней артистки и 37-летнего чиновника рассказывала мачеха Нюши.
Напомним, Нюша вышла замуж за генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта России Игоря Сивова, который старше ее на 11 лет.
"Хочу развеять все слухи, домыслы и сплетни... Официально сообщаю, что я вышла замуж! Я никогда не говорила о своей личной жизни, поэтому это событие я тщательно скрывала. Пришло время вам об этом все рассказать", - сообщила Нюша в Instagram. И добавила, что не исключает того, что в скором времени может уйти в декретный отпуск. Кстати, ее новоявленный муж перестал скрывать своих двоих сыновей от предыдущего брака.
Под снимком своих сыновей, которые пошли в школу 1 сентября, Игорь Сивов написал: "Друзья, в мире нет ничего лучше, чем познавать новое и учиться. Поздравляю вас с Днем знаний и с началом нового учебного года! Пусть в жизни школьников и студентов будет возможность учиться и обретать знания в течение всей жизни. Знания делают человека сильнее, мудрее, добрее. Побольше интересных уроков и верных друзей в новом учебном году!".
Как мы ранее писали, Сивов ради Нюши оставил жену с двумя детьми. Его бывшая супруга - педагог по танцам.
Ровно 13 лет прошло с того момента, когда Александр Васильевич Масляков объявлял команду КВН "4 татарина" и мы выходили на сценуСегодня в Сочи состоялась игра выпускников #КВН Было безумно смешно и, самое главное, по-семейному тепло в залеСпасибо Андрею Кондратьеву за то, что пригласил нас с супругой, и спасибо моей любимой команде "4 татарина" за непередаваемые эмоции . . 13 years passed since the moment when Alexander Vasilyevich Maslyakov announced our KVN team "4 tatars" and we stepped on the stage Today in #Sochi a game of #KVN graduates happened It was amazingly ridiculous and, the most important, it was very family warmly Thanks to Andrey Kondratyev that has invited my wife and me, and thanks to my favorite team "4 Tatars" for inexpressible emotions . #4татарина #квн #сочи #поляна1389 #гтцгазпром
Друзья, в мире нет ничего лучше, чем познавать новое и учиться. Поздравляю вас с Днем знаний и с началом нового учебного года!Пусть в жизни школьников и студентов будет возможность учиться и обретать знания в течение всей жизни. Знания делают человека сильнее, мудрее, добрее Побольше интересных уроков и верных друзей в новом учебном году! . . Today in Russia is celebrated the Day of Knowledge! Knowledges make the person stronger, wiser and kinder. Wish to all schoolchildren and students a lot of interesting lessons and good friends in new academic year! . #ДеньЗнаний #1сентября