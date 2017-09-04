Официально! Принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка

«Герцог и герцогиня Кембриджские очень рады объявить, что ожидают третьего ребенка», — говорится в заявлении Кенсингтонского дворца.

Уточняется, что Кейт, как и в предыдущие беременности, страдает от токсикоза, поэтому больше не будет участвовать в официальных мероприятиях.

Также в официальном сообщении указывается, что королева Елизавета II и прочие члены монаршей семьи в восторге от новости. А ушлые представители СМИ подсчитали, что Кейт Миддлтон должна родить своего третьего ребенка весной.

Отметим, что в середине августа Кейт Миддлтон была срочно госпитализирована. "Члены королевской семьи не могли найти себе места из-за того, что жена принца Уильяма была доставлена в королевский госпиталь в Мэрилебоне. Уже на следующий день ее выписали из медицинского учреждения", – компетентно сообщали австралийские журналисты. Кстати, именно тогда появились слухи о третьей беременности Кейт.

Напомним, что сыну Кейт и Уильяма принцу Джорджу 4 года, а дочери принцессе Шарлотте 2 года.