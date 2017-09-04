Располневшая Гузеева: мой «освиневший» вид вызывает тошноту

Эти снимки вызвали оторопь у поклонников. Они просто отказывались верить, что на фотографиях любимая Лариса. Оказалось – ошибки нет!

Сама Гузеева о неприятных кадрах сказала: "Посмотрела и ахнула! Поняла: я дошла до той точки, когда на себя уже неприлично смотреть. Повесила свою фотографию на холодильник: вид "освиневшей" тетки ничего, кроме тошноты, не вызвал".

Лариса Гузеева/ скриншот передачи

Лишние килограммы и, как следствие, расплывшуюся фигуру, Гузеева объяснила работой в "Давай поженимся!" "Начались сытые времена в прямом и переносном смысле, – говорит знаменитость. – У меня был полный беспредел в еде. Я себя оправдывала, что устала после съемок, и шла в ресторан. И там в каком-то истерическом состоянии ела все подряд! Моя распущенность привела в потере формы. В какой-то момент ситуация стала критической".

Муж Гузеевой Игорь в шоке от произошедших с ней неприятных перемен. "Ты чего там разожралась? На кого ты похожа? Посмотри на себя! Ты чего так распустилась? Недавно еще нормальная была", – цитирует благоверного актрисы журнал "Тайны звезд". От таких слов Гузеева едва не расплакалась. Но обещает взять себя в руки и вернуться в былую форму.