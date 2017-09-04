Сестра Андрея Григорьева-Апполонова опасается за его здоровье, а жена гуляет в США

Ольга - сводная сестра артиста - заявила, что Андрей глубоко переживает потерю. Он был подавлен еще до смерти Юли: за несколько недель до этого скончался близкий друг музыканта Олег Яковлев. У артиста нет желания общаться с поклонниками, он с головой ушел в работу. По словам родственницы, она беспокоится за его здоровье. После похорон у Андрея стало часто подниматься давление.

Напомним, Юлия Григорьева-Апполонова, много лет проработавшая костюмером в группе "Иванушки", умерла 22 июля на 52-м году жизни в своем доме в Сочи. Врачи назвали причину смерти: астма. Вероятно, она не смогла сама справиться с приступом, а с ней рядом никого не было. Супруг Юлии находился в Москве, а брат - с семьей на отдыхе за границей.

"Ребят, такая вот фигня. Наполовину мёртв. Слова с трудом. Моя Юленька, - написал под видеообращением в Фейсбуке Андрей. - Умерла моя единственная и любимая сестричка. К огромному сожалению, моя жизнь наполовину остановилась. Очень многие из вас наверняка теряли родных и близких. И я вот на протяжении двух недель не могу прийти в себя", - рассказывал певец.

Меж тем в Инстаграм его супруги Марии регулярно появляются фотографии, на которых она демонстрирует новые наряды на фоне Лас-Вегаса и Нью-Йорка.