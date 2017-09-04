Юная дочь Владимира Турчинского поделилась откровениями о пережитом горе

В настоящее время девушке семнадцать лет, на момент смерти отца она была десятилетней девочкой. По признаниям Ксении, она только недавно нашла в себе силы справиться с горем. Поддержку ей оказали занятия танцами и общение с матерью, пишут Argumentiru.com.

В настоящее время Ксения пытается строить модельную карьеру. Она считает, что унаследовала сильный характер Владимира Турчинского. «Я держалась молодцом... Могу сказать одно: в такой ситуации тебе не поможет ни один тренинг, ни даже религия, цитирует девушку издание PeopleTalk. – Лечит только время и работа». Она также вспомнила, как ее больно задело равнодушие сверстников: когда она пришла в школу вскоре после трагедии, никто даже не поинтересовался, каково ей.

«Он (Владимир Турчинский) постоянно говорил мне, что его заслуги не имеют ко мне никакого отношения, чтобы я не зазналась, – отметила также она. – Сейчас я знаю, что ничто не дается просто так, и только упорным трудом можно добиться успеха».

Владимира Турчинского не стало в 2009 году. Согласно основной версии, он умер из-за инфаркта. В тот момент он был один, вызвать «скорую» было некому. Правоохранительные органы не нашли причин для возбуждения уголовного дела.