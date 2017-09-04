Актриса Стелла Барановская умерла от рака

Адвокат и телеведущая Катя Гордон сообщила в Instagram о том, что скончалась актриса Стелла Барановская, продолжительное время боровшаяся с серьезным онкологическим заболеванием – острым лимфобластным лейкозом. В декабре Стелла пришла в студию программы «Прямой эфир» и рассказывала о процедурах, через которые ей пришлось пройти.

«СтарХит» связался с Катей Гордон, чтобы узнать о том, как Стелла Барановская провела свои последние дни. По словам юриста, актрисе помогали ее звездные подруги – Лера Кудрявцева, Анфиса Чехова и Зара. Однако болезнь прогрессировала, и состояние женщины не улучшалось.

«Последние дни мы были на связи, Стеллин ребенок даже оставался у меня дома… Бабушка Стеллы и ее подружка Оля сегодня в пять утра сообщили мне эту печальную новость. Сейчас мы занимаемся организацией похорон… В последние дни она не могла ходить и испытывала адские боли», – рассказала адвокат «СтарХиту».

У Стеллы Барановской были злопыхатели, которые относились к ней крайне недоброжелательно и травили актрису в социальных сетях. В их числе была Мадина Татраева, тоже принимавшая участие в съемках ток-шоу с Борисом Корчевниковым. Катя Гордон заявила, что ее домыслы не соответствуют действительности. Барановская отказывалась от традиционных методов лечения, потому что они ей не помогали.

«Мне хочется развенчать все слухи, которые ходили за спиной Стеллы. Говорили о том, что она якобы отказалась от лечения. Она не отказывалась от лечения и прошла не один курс химиотерапии. Есть все медицинские документы. Просто в какой-то момент Стелле не помогало. Не нам осуждать человека, который находился в тяжелейшем состоянии и прибегал к разным методикам лечения», – поделилась Гордон.

По словам юриста, Стелла Барановская вовсе не располагала значительными суммами денег, которые ей приписывали злопыхатели. «У нее даже не было собственного жилья в Москве», – говорит Гордон. Актриса и Анфиса Чехова обратились к Кате, чтобы установить отцовство ее ребенка и составить завещание. Однако планам Барановской было не суждено сбыться.

«Мы составили иск и собирались подавать на отцовство, однако Стелла была в тяжелейшем состоянии. Мы не успели подать иск. Я писала просьбы о помощи Стелле, чтобы она знала, что ее ребенок, который как две капли похож на Максима (предполагаемого отца сына актрисы – прим. ред.), не будет брошен, но они остались без ответа. Стелла никогда не была шарлатаном и умирала в дичайших болях. И никаких заоблачных денег, собранных якобы на псевдоболезни, никогда не было. А машину ей подарил друг Артем, с которым она с детства дружила», – сообщила Гордон.