Алла Пугачева со скандалом уволила знаменитого педагога из своей школы
4 сентября 2017 г., 11:15
Выпускник «Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков лишился работы в школе Аллы Пугачевой.
Родителей он не устраивал как педагог, и они попросили Аллу Борисовну уволить Михаила. Многих не устраивала его манера работы. Он мог прийти на занятие или концерт в совершенно «нерабочем» состоянии, во время занятий грубил детям и вел себя по-хамски, пишет 7d.org.
По просьбе матери одного из учеников Михаил написал для него песню, а потом отдал ее другому ребенку. Претензии к Гребенщикову копились у родителей несколько месяцев, и они коллективно обратились к Пугачевой. При этом родители, посовещавшись, взяли на себя все расходы по оплате аренды, поскольку школа становилась нерентабельной, а учить детей у Пугачевой хотелось.