Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Алла Пугачева со скандалом уволила знаменитого педагога из своей школы

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Алла Пугачева. | ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik

Выпускник «Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков лишился работы в школе Аллы Пугачевой.

Родителей он не устраивал как педагог, и они попросили Аллу Борисовну уволить  Михаила. Многих не устраивала его манера работы. Он мог прийти на занятие или концерт в совершенно «нерабочем» состоянии, во время занятий грубил детям и вел себя по-хамски, пишет 7d.org.

По просьбе матери одного из учеников Михаил написал для него песню, а потом отдал ее другому ребенку. Претензии к Гребенщикову копились у родителей несколько месяцев, и они коллективно обратились к Пугачевой. При этом родители, посовещавшись, взяли на себя все расходы по оплате аренды, поскольку школа становилась нерентабельной, а учить детей у Пугачевой хотелось.

Наверх