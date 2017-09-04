Выборы – выборы… Садо-мазо картинки с Яной Тоом, Ольгой Ивановой и Юри Ратасом удивили потенциальных избирателей

Садо-мазо картинки, главными героями которых стали политики Яна Тоом, Ольга Иванова и Юри Ратас, сегодня опубликовал портал Elu24. Изначально эти изображения появились на страничке Facebook скандального эстонского политика Марии Кальюсте, исключенной в этом году из Консервативной народной партии (EKRE).

«Когда политика большей частью скучна, можно немного и пошутить. Оттенки серого Центристской партии», - написала Мария Кальюсте в своем Facebook и поделилась этими снимками.

«Не забывай, Юри, что ты принадлежишь Центристской партии, а не Центристская партия тебе», – гласит надпись на шуточной картинке с Яной Тоом и Юри Ратасом.

Такая же картинка есть и с Ольгой Ивановой.

Вот такая «Игра престолов» по-эстонски, конечно же, сразу привлекла внимание публики и вызвала обсуждение. Народ включил фантазию и выдвинул разные домыслы – кто и чему учит на этих картинках.