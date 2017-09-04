Владислав Коржец покидает ETV и своих зрителей

Выпускающий редактор и продюсер Ыйе Арусоо подтвердил ERR Menu, что такое решение Коржец принял лично. В новом сезоне известный натуралист, специалист по рыбалке, писатель и ведущий больше не будет радовать своих зрителей интересными рассказами и репортажами. «Четвертого сентября Коржец делает свой последний выпуск передачи, и у него, как и всегда, есть много всего умного, чтобы рассказать своим зрителям», – дал комментарий Арусоо.

Сам же Коржец объяснил уход из программы тем, что должен правильно и вовремя уйти с экрана. Команда передачи решила замены Коржецу не искать, и передача просто сменит формат.