Максим Галкин и Баста повеселили публику рэп-баттлом (ВИДЕО)

Выпуск программы «Сегодня вечером» на Первом канале, в котором в качестве ведущего вместо Андрея Малахова дебютировал Максим Галкин, был посвящен шоу «Голос», и уже по вышедшему накануне анонсу было понятно, что, пожалуй, одним из самых любопытных моментов эфира будет рэп-баттл между Максимом Галкиным и рэпером Бастой. Так оно и случилось.

К слову, рэпер в прцессе этого фристайла усыпал шоумена комплиментами. Вот, к примеру: «Ваш союз с Примадонной велик, но ты мужик. Максим Галкин, ты отнюдь не Максим Аллкин!».

В ответ Максим также комплиментарно высказался в адрес своего рэп-оппонента, повеселив импровизированное «жюри», которому пришлось оценивать перформанс знаменитостей.

Отметим, что среди присутствующих в зале находились Александр Градский, Леонид Агутин и Григорий Лепс. Они восприняли рэп-баттл с юмором и аплодировали звездам.