Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Максим Галкин и Баста повеселили публику рэп-баттлом (ВИДЕО)

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Скриншот с видео

В Интернете не перестают обсуждать субботний выпуск популярной российской программы «Сегодня вечером», ведущими которой стали Максим Галкин и Юлия Меньшова. Любопытно, что Максим в данном случае сменил Андрея Малахова, который долгое время занимался этим телепроектом, пишет Hochu.

Выпуск программы «Сегодня вечером» на Первом канале, в котором в качестве ведущего вместо Андрея Малахова дебютировал Максим Галкин, был посвящен шоу «Голос», и уже по вышедшему накануне анонсу было понятно, что, пожалуй, одним из самых любопытных моментов эфира будет рэп-баттл между Максимом Галкиным и рэпером Бастой. Так оно и случилось.

К слову, рэпер в прцессе этого фристайла усыпал шоумена комплиментами. Вот, к примеру: «Ваш союз с Примадонной велик, но ты мужик. Максим Галкин, ты отнюдь не Максим Аллкин!».

В ответ Максим также комплиментарно высказался в адрес своего рэп-оппонента, повеселив импровизированное «жюри», которому пришлось оценивать перформанс знаменитостей.

Отметим, что среди присутствующих в зале находились Александр Градский, Леонид Агутин и Григорий Лепс. Они восприняли рэп-баттл с юмором и аплодировали звездам.

Наверх