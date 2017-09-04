Куда еще?! «Живая Барби» из Берлина мечтает о самом большом бюсте

Свою первую операцию девушка сделала в 17 лет - тогда она воспользовалась филлерами для губ. В 18-летнем возрасте Хермс увеличила грудь, затем прошла через ринопластику и уже регулярно стала ложиться под нож.

По данным издания, берлинская «живая Барби» потратила около 39 тысяч долларов на то, чтобы выглядеть как ее любимая пластиковая кукла.

Пэрис признается, что всегда мечтала иметь безупречную внешность, потому что в детстве была замкнутой и неуверенной в себе - она была очень худой и носила очки.

Несмотря на огромное количество пластических операций, через которые Хермс прошла, останавливаться на достигнутом она не собирается. Ее цель - стать обладательницей самого большого бюста в Германии.

Причем помимо еще большего увеличения груди и ягодиц девушка намерена удалить два ребра, чтобы таким образом уменьшить талию. Как отмечает издание, «живая Барби» из Берлина, по ее словам, просто живет по своим правилам. «Живи своей жизнью, потому что у тебя есть только одна жизнь, В конце концов, ты должна быть довольна собой» - заявляет Пэрис Хермс.

A post shared by -REAL-BARBIE-OF-BERLIN- (@real.barbie.of.berlin) on Aug 11, 2017 at 4:03am PDT