Чего остерегаться в понедельник: гороскоп на 4 сентября

Отмечается некоторое снижение деловой активности, что может стать причиной профессиональных проблем. Переговоры затягиваются, откладывается решение важных вопросов. Однако впадать в панику нет причин. Наступил благоприятный момент для того, чтобы задуматься о будущем, начать строить долгосрочные планы. Идеи, появившиеся сегодня, будут реализованы несколько позже, поскольку потребуют упорной работы, пишет Dvorec.
Овен
Поездки окажутся утомительными и вряд ли принесут ожидаемые плоды, в остальном же день обещает быть очень приятным и интересным. Не придется прилагать значительных усилий для того, чтобы добиться успехов в работе или одержать верх над недоброжелателями. У многих представителей знака появятся новые увлечения, представители творческих профессий уделят немало времени решению интереснейших задач.
Финансовая ситуация благоприятна, можно делать разнообразные покупки, тратить деньги на развлечения. Не будет недостатка в интересных приглашениях, друзья и любимый человек наверняка позаботятся о том, чтобы вам не пришлось скучать.
Телец
Этот день будет омрачен серьезными финансовыми трудностями, что не лучшим образом скажется на вашем настроении. Старайтесь избегать необдуманных расходов, будьте осторожны в расчетах – ваша невнимательность будет на руку мошенникам. Домашние дела не отнимут много времени; можно обновить интерьер своего жилища, да и в привычный образ жизни внести значительные перемены.
Прислушайтесь к совету друзей, если окажетесь в сложной ситуации: чужой жизненный опыт может оказаться весьма полезным. Отношения с любимым человеком улучшатся, если вы не будете скупиться на знаки внимания и проявление заботы. Родственники порадуют подарками и охотно возьмут на себя решение некоторых ваших проблем.
Близнецы
Несмотря на некоторые трудности, Близнецы сохраняют хорошее настроение и присутствие духа. Проблемы решатся довольно быстро, потому что вам удастся найти неутомимых и влиятельных союзников, а вскоре появятся и новые возможности для профессионального роста и увеличения доходов.
Причиной проблем в романтических отношениях может стать ваше нетерпение, стремление немедленно получить желаемое. Постарайтесь смотреть на вещи более реалистично и не требовать невозможного от любимого человека. В поездках нужна осторожность, иначе приятное путешествие может обернуться проблемами со здоровьем. Отдых в компании друзей, а также посещение театра или концертного зала улучшат настроение.
Рак
В семейных отношениях ситуация складывается очень сложная. Будьте терпеливы: невозможно решить все возникшие проблемы сразу. Это не самый подходящий день для того, чтобы проявлять упрямство, отказываться от компромиссов и настаивать на своем. Недостаток внимания со стороны любимого человека может всерьез огорчать вас, но сейчас не время выяснять отношения.
Финансовая ситуация неблагоприятна, да и деловые отношения складываются непросто. Однако достичь профессиональных успехов все же возможно, просто нужно проявить изобретательность и творчески подходить к любому делу. Не спорьте с руководством: критические замечания в ваш адрес вполне возможны, и их стоит принять во внимание.
Лев
Настроение Львов переменчиво, поэтому представителям этого знака непросто будет поладить с окружающими. Постарайтесь не реагировать слишком остро на советы и критику, спокойно принимайте помощь, даже если в ней нет необходимости – сейчас не время ссориться с близкими из-за пустяков. Нежелательны поездки; давно запланированные путешествия могут обернуться разочарованиями и привести к серьезным финансовым потерям.
Сейчас вы склонны несколько переоценивать свои возможности, а потому часто беретесь за сложные дела без всякой подготовки. Между тем, есть шанс значительно облегчить себе жизнь, переложив часть груза забот на чужие плечи.
Дева
Очень приятным будет этот день для влюбленных. Романтические привязанности проходят период обновления, становятся более глубокими и радуют приятными эмоциями. Новые знакомства помогут одиноким Девам внести перемены в личную жизнь, разобраться в собственных желаниях и душевных потребностях. Общение с друзьями порадует, совместный отдых запомнится надолго.
Ваши финансовые возможности ограничены, а то, как вы распоряжаетесь имеющимися средствами, может вызвать негативную реакцию у родственников. Постарайтесь прислушаться к советам, даже если они вам не слишком по душе, и не идите на поводу у своих мимолетных желаний.
Весы
Осторожнее с финансами: капиталовложения, которые кажутся вам сегодня выгодными и разумными, на самом деле весьма сомнительны. Не стоит торопиться и с решением профессиональных вопросов. В выигрыше останутся те, кто готов выслушать точку зрения окружающих и принять во внимание советы знающих людей. Возможны значительные успехи у Весов, чья работа связана с разъездами и общением.
Порадуют встречи с друзьями, посещение разнообразных развлекательных мероприятий создаст благоприятные возможности для многообещающих знакомств. Положитесь на свою интуицию: она подскажет, какие шаги следует предпринять, чтобы изменить к лучшему романтические отношения.
Скорпион
В этот день нежелательно проводить деловые переговоры, обсуждать вопросы сотрудничества или смену работы. Контакты с малознакомыми людьми стоит свести к минимуму, тесное общение с сомнительными особами может привести к серьезным проблемам. Профессиональные трудности преодолимы, но нужно набраться терпения – ситуация вернется в нормальное русло через некоторое время.
Близкие люди готовы окружить вас вниманием и заботой, общение с родственниками и друзьями будет приятным. В сфере романтических отношений перемены могут произойти по вашей инициативе. Вы можете положиться на свою интуицию – сегодня ее подсказки будут верными.
Стрелец
Велика вероятность серьезных финансовых проблем. Откажитесь от рискованных поступков и сомнительных сделок, покупки тоже лучше отложить. Общение с деловыми партнерами складывается непросто, на переговорах недопустимы проявления фамильярности и нарушение традиций. Не стоит в этот день приступать к работе над сложными проектами, лучше сосредоточиться на решении повседневных задач.
Близкие люди смогут многое сделать для вас, если вы расскажете о проблемах, с которыми столкнулись. Старайтесь не замыкаться в себе, проявляйте внимание к любимому человеку и друзьям: общение с теми, кто вам небезразличен, пойдет только на пользу.
Козерог
Очень сложный и противоречивый день. Будьте готовы к неприятным сюрпризам, и не отступайте, даже если на вашем пути возникнут серьезные преграды: ваше упорство будет достойно вознаграждено. Серьезно относитесь к решению финансовых вопросов – только в этом случае вы сможете избежать напрасных расходов и потерь. Деловые встречи лучше перенести, а обсуждение важных вопросов отложить до более благоприятного момента.
В сфере романтических отношений влияние позитивных тенденций весьма сильно. Сегодня вам удастся не только избежать ссор с любимым человеком, но и решить давние проблемы. Не исключены и новые знакомства, которые внесут перемены к лучшему в вашу личную жизнь.
Водолей
День не очень удачен, однако упорные и целеустремленные Водолеи найдут способ окрасить его в приятные тона. Не рассчитывайте на легкие успехи в работе – для достижения поставленных целей придется приложить усилия, а быстро найти добровольных и бескорыстных помощников вряд ли удастся. Возможны конфликты с руководством, не все ваши идеи будут встречены доброжелательно.
Неплохо сложатся деловые поездки, а вот презентации окажутся неудачными. В личных отношениях серьезных трудностей не возникнет: данная область находится под влиянием позитивных тенденций. Возможны новые знакомства и приятные встречи. Чувства влюбленных становятся сильнее.
Рыбы
Отличный день для покупок, инвестиций и заключения сделок. Возможны значительные денежные поступления, дорогие подарки и приятные сюрпризы. Профессиональные успехи ожидают тех, кто способен уделять внимание мелким деталям, не забывая при этом и о главной своей цели. Проведение деловых переговоров требует чрезвычайной осторожности: вы рискуете взять на себя невыполнимые обязательства.
Прекрасное настроение и высокий жизненный тонус помогут вам наполнить этот день приятными впечатлениями. Хорошо пройдут вечеринки, можно принимать гостей и наносить визиты знакомым. Жаловаться на недостаток внимания со стороны близких людей вам не придется.