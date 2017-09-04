Чего остерегаться в понедельник: гороскоп на 4 сентября

Овен

Поездки окажутся утомительными и вряд ли принесут ожидаемые плоды, в остальном же день обещает быть очень приятным и интересным. Не придется прилагать значительных усилий для того, чтобы добиться успехов в работе или одержать верх над недоброжелателями. У многих представителей знака появятся новые увлечения, представители творческих профессий уделят немало времени решению интереснейших задач.

Финансовая ситуация благоприятна, можно делать разнообразные покупки, тратить деньги на развлечения. Не будет недостатка в интересных приглашениях, друзья и любимый человек наверняка позаботятся о том, чтобы вам не пришлось скучать.

Телец

Этот день будет омрачен серьезными финансовыми трудностями, что не лучшим образом скажется на вашем настроении. Старайтесь избегать необдуманных расходов, будьте осторожны в расчетах – ваша невнимательность будет на руку мошенникам. Домашние дела не отнимут много времени; можно обновить интерьер своего жилища, да и в привычный образ жизни внести значительные перемены.

Прислушайтесь к совету друзей, если окажетесь в сложной ситуации: чужой жизненный опыт может оказаться весьма полезным. Отношения с любимым человеком улучшатся, если вы не будете скупиться на знаки внимания и проявление заботы. Родственники порадуют подарками и охотно возьмут на себя решение некоторых ваших проблем.

Близнецы

Несмотря на некоторые трудности, Близнецы сохраняют хорошее настроение и присутствие духа. Проблемы решатся довольно быстро, потому что вам удастся найти неутомимых и влиятельных союзников, а вскоре появятся и новые возможности для профессионального роста и увеличения доходов.

Причиной проблем в романтических отношениях может стать ваше нетерпение, стремление немедленно получить желаемое. Постарайтесь смотреть на вещи более реалистично и не требовать невозможного от любимого человека. В поездках нужна осторожность, иначе приятное путешествие может обернуться проблемами со здоровьем. Отдых в компании друзей, а также посещение театра или концертного зала улучшат настроение.

Рак

В семейных отношениях ситуация складывается очень сложная. Будьте терпеливы: невозможно решить все возникшие проблемы сразу. Это не самый подходящий день для того, чтобы проявлять упрямство, отказываться от компромиссов и настаивать на своем. Недостаток внимания со стороны любимого человека может всерьез огорчать вас, но сейчас не время выяснять отношения.

Финансовая ситуация неблагоприятна, да и деловые отношения складываются непросто. Однако достичь профессиональных успехов все же возможно, просто нужно проявить изобретательность и творчески подходить к любому делу. Не спорьте с руководством: критические замечания в ваш адрес вполне возможны, и их стоит принять во внимание.

Лев

Настроение Львов переменчиво, поэтому представителям этого знака непросто будет поладить с окружающими. Постарайтесь не реагировать слишком остро на советы и критику, спокойно принимайте помощь, даже если в ней нет необходимости – сейчас не время ссориться с близкими из-за пустяков. Нежелательны поездки; давно запланированные путешествия могут обернуться разочарованиями и привести к серьезным финансовым потерям.