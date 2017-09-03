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Джигурда посмеялся над позором Малахова

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Андрей Малахов. | ФОТО: Sergey Pyatakov/Sputnik

Знаменитый шоумен Никита Джигурда обрадовался низким рейтингом передачи телеведущего Андрея Малахова. Он уверен, что таким образом звезда расплачивается за свои грехи, пишет Дни.ру.

Едкое стихотворение по поводу провала первых выпусков передачи Малахова Джигурда опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. Он отметил, что телеведущий Борис Корчевников хотя бы умел извиняться за "беспредел" вовремя программы.

Малахова же Джигурда считает сытым и циничным. "Лицемерящий и поймавший бумеранг свои же кармических, рейтинговых оков!" – так шоумен описал телеведущего.

Не все подписчики разделяют мнение Джигурды относительно Малахова. "А я смотрю, мне нравится", – встал на защиту ведущего один из комментаторов. "Малахов классный! За чем вы так? Личные обиды Ваши мало кого интересуют", – уверен другой пользователь сети.

Были и те, кто поддержал Джигурду. "Зачем он с "Пусть говорят" ушел, а в "Прямой эфир" пришел? Смысл? Борис лучше вел свою", – пишет один из комментаторов.

Напомним, отношения между Джигурдой и Малаховым обострились после того, как шоумен стал героем выпуска передачи "Пусть говорят". С тех пор он неоднократно выступал с критикой звездного ведущего и его команды.

При этом Джигурда не сдерживает себя в выражениях. В частности, он однажды предупреждал Малахова, что ведущий еще "огребет за свои понты"

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