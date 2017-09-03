Дарья Донцова рассказала, как Александр Васильев сколотил свое состояние

A post shared by Александр Васильев (@alexandre_vassiliev) on Sep 2, 2017 at 1:24am PDT

Дело в том, что ведущего программы «Модный приговор» публично обвинили в том, что он зарабатывает легкие деньги и постоянно наслаждается обществом женщин. Спровоцировали нелестные высказывания в адрес Александра Васильева фотографии, которыми историк моды щедро делится с подписчиками своего микроблога в «Инстаграме». Васильев продемонстрировал несколько кадров, сделанных во время посещения картинной галереи в Дрездене. На них звезда запечатлен в окружении красоты – нетленных творений художников и женщин, его студенток, которые сопровождают Васильева в поездке. Большинство комментариев к снимкам написаны доброжелательными людьми и преданными поклонниками таланта Александра Васильева. Однако некоторые дали понять, что им не дает покоя состояние и успех у дам историка моды.

«Удивительно, как можно занимаясь старым тряпьем, сделать такие деньги! И еще гарем за собой таскать», - высказалась одна из недоброжелательниц. Эти слова очень зацепили писательницу Дарью Донцову, которая лично знакома с Александром Васильевым и является его поклонницей.

«Это просто. Надо с подростковых лет ходить по помойкам, собирать то, что другие выкинули, самому реставрировать платья, много лет изучать историю, музыку, философию... Быть интеллигентным, энциклопедически образованным, уметь «держать лицо» в любой ситуации. Никогда не позволять себе дать понять людям: я звезда, а вы никто. На всех съемках, а они, поверьте, очень тяжелые, шутить, подбадривать зал и соведущих. Надо быть настоящим человеком без капли зависти и злости к тем, кто достиг большего, чем ты. Надо страстно любить дело, которым занимаешься. И тогда заработаешь на «тряпках», - написала Дарья Донцова в комментариях в микроблоге Васильева.

Очень доходчиво объяснила писательница и популярность Васильева у женщин. «Такие мужчины, как Александр Васильев выпущены штучно, не массовый пошив. Поэтому он нравится женщинам, привлекает умом, эрудицией, умением себя вести, интересной беседой. Я тоже состою в армии тех, кто его нежно любит. Но я знаю Александра чуть больше остальных и понимаю: он редкий человек», - продолжила Дарья Донцова.

В заключение она пожелала даме взять брать с Александра Васильева - никому не завидовать, не злиться, работать сутками, развиваться, и тогда у нее все будет хорошо.