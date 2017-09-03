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Божечки, что с ним стало? Истощенный Виторган шокировал Сеть видом (ФОТО)

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ФОТО: Скриншот с Instagram

Известный актер Максим Витогран шокировал неожиданной фотографией. Артист сильно исхудал и пользователи сети предположили, что в том не обошлось без участия его жены Ксении Собчак, пишет Дни.ру.

Снимок появился на личной странице актера в социальной сети Instagram. Судя по всему, Виторган решил сделать селфи во время утреннего занятия спортом на свежем воздухе. "Outdoor – дело серьезное!" – пишет он.

Пользователи же не оставили без внимания внешний вид Виторгана. Некоторые комментаторы считают, что артист фактически истощен. "Очень похудели, не на пользу", – тревожится один из комментаторов. "Похудел и постарел что-то..." – пишет другой.

Некоторые пользователи предположили, что здесь не обошлось без участия жены Виторгана Ксении Собчак. "Ксения не кормит что ли?" – вопрошает подписчик. "Сожрала мужика Собчак, ведьма" – шутит второй комментатор.

При этом всего за час снимок набрал порядка 3,5 тысячи отметок "Мне нравится". Некоторые же пользователи напрямую обратились к Витограну с призывом удалить шокирующий снимок.

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