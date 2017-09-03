Вот что на самом деле с вами происходит, когда вы моетесь мочалкой!

Да, когда вы наливаете гель на свою любимую мягкую мочалку, вполне вероятно, что она кишит бактериями. И они способны полностью свести на нет ваше убеждение о том, что вы только что начисто вымыли себя, пишет Маркетиум.

Исследования начались еще в 1994 году, когда впервые обнаружили, что материал, из которого делают мочалки, изготовляют из тропических видов огуречных волокон, которые являются идеальным местом для размножения бактерий! Исследования, опубликованные в журнале по микробиологии, доказали, что эти бактерии способны нанести коже человека вред. Они могут даже вызвать инфекцию!

Когда вы намыливаете тело такой мочалкой, то грязные мертвые частички кожи отслаиваются и остаются на ней. Влажная, даже сырая обстановка приводит к тому, что бактерии начинают размножаться.

Следовательно, когда вы в следующий раз идете в душ, вполне вероятно, что на вашей мочалке уже обосновались “незваные гости”. К сожалению, этого нельзя избежать с помощью обычной стирки мочалки. Помочь может лишь ее регулярная дезинфекция.

Большинство дерматологов согласны с тем, что мочалками и губками для кожи лучше и вовсе не пользоваться. Доктор Мишель Грин призналась: “Используя мочалку, вы лишь снова и снова втираете в кожу старую грязь”.

Неважно, насколько хороши ваши средства для гигиены, но если вы используете одну и ту же мочалку в течение нескольких месяцев, то результат всегда будет один и тот же.

Дерматологи советуют менять мочалки каждые три недели, особенно тогда, когда вы начинаете замечать, что он них исходит запах или же губка меняет цвет. Если уж вы обзавелись любимой мочалкой, то следуйте этим советам:

сушите ее за пределами ванной комнаты, в сухом месте;

для дезинфекции вам нужно положить мочалку на 20 секунд в микроволновую печь (только не пластиковую мочалку!);

другой способ дезинфекции — замочить мочалку в 5% растворе хлорной извести.

Следуйте этим советам, чтобы всегда оставаться чистыми и здоровыми!