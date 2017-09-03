С ними лучше не шутить! Рейтинг самых обидчивых знаков Зодиака

Овны не злопамятны и очень отходчивы. Но их вспыльчивый нрав заставит вас немедленно пожалеть о том, что вы сказали или сделали. Если травмы, нанесенные вам Овном в порыве гнева, окажутся совместимы с жизнью, – эти люди продолжат с вами общаться, как ни в чем не бывало.

Дева, Козерог и Телец особой обидчивостью не отличаются. Они не злятся, а воспринимают ваше поведение как должное. И зачастую перестают с вами общаться вообще. Если вы все же глубоко ранили их, Тельцы будут долго читать вам морали о вашей безнравственности, Девы –возненавидят вас и будут хладнокровно мстить. Козероги же чаще всего обижаются на критику. Могут простить вам, если вы докажете, что она была обоснована.

Львов легко обидеть, не оценив по достоинству их трудов/ума/ красоты/великодушия (выберите что-то одно или все сразу). Если Лев не очень расстроится, то просто сделает вид, что вас для него не существует. Вернуть к себе расположение этого знака так же легко – просто похвалите его.

Водолеи, Весы и Близнецы очень ранимы. Они не склонны мстить обидчику, но Близнецы могут изрядно поскандалить с вами и сбежать из дому, хлопнув дверью. Весы любят показывать, как больно вы им сделали. Они будут по-детски дуться, пока вы не попросите у них прощения. Эти люди совсем не злопамятны. Водолеи же просто разочаруются в вас и уйдут без лишних объяснений. Незачем им тратить время на такое ничтожество, как вы.

Стрелец – один из самых добрых знаков Зодиака. Но не стоит злоупотреблять их добротой. Как представители огненного знака, эти люди обладают буйным темпераментом. Вместо того, чтобы убить вас быстро, они будут медленно выносить вам мозг поучениями и пытаться наставить вас на путь истинный. Искренне попросите у них прощения или прикиньтесь мертвым.

Знаки водной стихии, Рак, Скорпион и Рыбы – очень ранимые и обидчивые. Рыбы очень быстро простят вас, но жалеть себя будут еще очень долго. Скорпионы будут мстить, изысканно и хладнокровно. Вот уж с кем нужно быть осторожней.

Но первое место по обидчивости занимает Рак. Эти люди очень впечатлительны. Окружающим нужно быть очень деликатными в общении с ними, так как любая мелочь может ранить их. Обидевшись, они закрываются в себе, и вымолить прощения у них будет очень сложно.