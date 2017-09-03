Фото: Собчак решилась на захват власти в России

Снимок звезда опубликовала в социальной сети Instagram. На фотографии Собчак предстала в образе крестьянки.

Судя по всему, светская львица считает, что похожа на Дейенерис Таргариен – популярного персонажа сериала "Игра престолов". "Мать всех мыслимых и немыслимых драконов и Тириоша Ланнистер на совещании по захвату власти в стране", – подписала снимок она.

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Sep 3, 2017 at 12:44am PDT

Не все подписчики оценили чувство юмора Собчак. Однако многие позавидовали длинным волосам артистки. "С косой прикольно!" – хвалит звезду один из комментаторов. "Ксения, коса вам прям идёт! Отращивайте!" – поддерживает другой.

Царевна-Лебедь и бородач !! Какой же крутой проект мы делаем,аж дух захватываеи A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Sep 2, 2017 at 2:10pm PDT

Похоже, Собчак готовит какой-то проект в славянской тематике. Она намекнула на это в подписи к одному из снимков на своей странице в социальной сети Instagram. "Царевна Лебедь и бородач! Какой же крутой проект мы делаем, аж дух захватывает", – пишет она. Подробности светская львица не раскрывает.