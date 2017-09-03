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Этот парень проехал 5000 километров, чтобы встать перед могилой и сделать ее счастливой (ФОТО)

Удивительная история!

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ФОТО: facebook

Когда вы по-настоящему любите кого-то, вы готовы пойти едва ли не на всё, чтобы сделать счастливой свою вторую половинку. Мэттью и Кристина, которые вместе вот уже пять лет, знают об этом не понаслышке, пишет Маркетиум.

Чтобы сделать свою девушку счастливой, Мэттью преодолел почти 5 000 км. Что же стало тому причиной? Молодой человек отправился искать родителей Кристины, чтобы попросить у них благословения на брак с их дочерью.

Мэттью сказал Кристине, что поехал на день рождения друга, а на самом же деле отправился из Сан-Франциско в Орландо, где жила семья девушки. Родные Кристины пришли в восторг от таких радостных новостей, бабушка даже подарила Мэттью своё обручальное кольцо для предложения.

Маркетиум

Но, когда Кристина увидела, как её парень опустился на колени перед могилой её отца, у девушки просто пропал дар речи. Мэттью склонился над ней и попросил у покойного мужчины руки его дочери, пообещав сделать её счастливой.

Все путешествие Мэттью Кристина позже увидела на видео. Когда молодой человек вернулся домой, он сразу же сделал ей предложение. Девушка была не в силах сдержать слёзы и, не переставая улыбаться, уверенно сказала “Да!”

А нам остаётся пожелать этой замечательной паре долгих и счастливых лет семейной жизни.

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