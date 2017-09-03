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Наша планета не перестает удивлять... Девять мест, в существование которых верится с трудом (ФОТО)

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ФОТО: Frans Lanting/picture alliance / Frans Lanting

Несомненно, на Земле существует множество потрясающих мест, от которых захватывает дух, пишет Маркетиум.

Наверное, в каждом уголке нашей планеты можно найти уникальные природные пейзажи, в существование которых верится с трудом. Тем не менее, они реальны и не перестают нас восхищать! Предлагаем вам познакомиться с некоторыми из них.

Откройте для себя девять сногсшибательных мест планеты:

1. Плитвицкие озера (Хорватия)

Scanpix  / imagebroker

2. Национальный заповедник Вермилион Клифс (США)

Scanpix  / Caters News Agency

3. “Большой призматический источник” в национальном парке Йеллоустон, температура воды которого достигает 70°С (США)

Scanpix / AFP

4. Озеро Полумесяц в пустыне Гоби (Китай)

Scanpix / NYT

5. 11300 га рисовых террас Юаньян (Китай)

Scanpix / SIPA

6. Геотермальные источники Памуккале (Турция)

Scanpix / TopFoto

7. Соленое озеро Натрон (Африка)

Scanpix / imagebroker

8. Геотермальный парк Вай-О-Тапу (Новая Зеландия)

9. “Врата Ада” — горящий газовый кратер посреди пустыни (Туркменистан)

Scanpix / Caters News Agency

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