Наша планета не перестает удивлять... Девять мест, в существование которых верится с трудом (ФОТО)

Несомненно, на Земле существует множество потрясающих мест, от которых захватывает дух, пишет Маркетиум.
Наверное, в каждом уголке нашей планеты можно найти уникальные природные пейзажи, в существование которых верится с трудом. Тем не менее, они реальны и не перестают нас восхищать! Предлагаем вам познакомиться с некоторыми из них.
Откройте для себя девять сногсшибательных мест планеты:
1. Плитвицкие озера (Хорватия)
Scanpix / imagebroker
2. Национальный заповедник Вермилион Клифс (США)
Scanpix / Caters News Agency
3. “Большой призматический источник” в национальном парке Йеллоустон, температура воды которого достигает 70°С (США)
Scanpix / AFP
4. Озеро Полумесяц в пустыне Гоби (Китай)
Scanpix / NYT
5. 11300 га рисовых террас Юаньян (Китай)
Scanpix / SIPA
6. Геотермальные источники Памуккале (Турция)
Scanpix / TopFoto
7. Соленое озеро Натрон (Африка)
Scanpix / imagebroker
8. Геотермальный парк Вай-О-Тапу (Новая Зеландия)
9. “Врата Ада” — горящий газовый кратер посреди пустыни (Туркменистан)
Scanpix / Caters News Agency