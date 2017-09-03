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Новый клип Шнурова поставил Сеть на уши: смотри скорее!

Осторожно, нецензурная лексика!

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ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Клип на новую скандальную песню 44-летнего лидера группы Ленинград Сергея Шнурова за сутки перевернул интернет, пишет Ivona.

Очередная песня с нецензурной лексикой, употреблением алкоголя в кадре и неопрятным видом главных героев стала нетривиальным вызовом обществу от Сергея Шнурова.

В клипе лидер легендарной питерской группывыпивает в баре с нынешней солисткой Ленинграда Флоридой Чантурией, а также поет, зачитывает рэп и ведет себя аморально вместе со всеми персонажами истории, в которой, к слову, принял участие журналист Александр Невзоров.

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