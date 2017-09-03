Меньшову и Галкина поставили на место после провала

На критику в социальных сетях отреагировала Меньшова. Она пообещала учесть и исправить в будущем все свои ошибки. "Да, первый выпуск был нервным, мы с Максимом еще не распределились в пространстве программы, было много эмоций, иногда чрезмерных, хотелось успеть все, и в чем-то нам обоим не хватало опыта", – призналась она.

Меньшова добавила, что с пониманием относится к конструктивной критике. "Спасибо всем, кто писал об этих ошибках с уважением и деликатностью! Это очень ценно. Уважаемые недоброжелатели! Мне жаль, что я разочаровала вас", – добавила она.

A post shared by Юлия Меньшова (@juliavmenshova) on Sep 2, 2017 at 1:50pm PDT

Многие зрители решили ответить на обращение Меньшовой. "Ужасно! Все смеялись над "несмешным", трясли до одурения головой. До Малахова Вам очень далеко! Прически были у ведущих ужасные!" – поставил ведущих на место один из комментаторов. "Без Малахова не то", – отметил другой пользователь.

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Sep 2, 2017 at 11:32am PDT

Примечательно, что были и те, кто похвалил Меньшову и Галкина. "Юля! Все у вас получится, все будет хорошо, вы талантливый человек", – поддерживает ведущую один из комментаторов. Многие сошлись во мнении, что новых ведущих еще очень долго будут сравнивать с Малаховым.

Напомним, об уходе Андрея Малахова с Первого канала стало известно в начале августа 2017 года. На посту ведущего в передаче "Пусть говорят" его сменил Дмитрий Борисов. Программу "Сегодня вечером" после ухода Малахова стали вести Меньшова и Галкин.