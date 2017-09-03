Если пес лизнул тебе ногу или руку, это особый знак! Вот как понимать любимую собаку…

Они не умеют разговаривать, но знают как выразить свои мысли и чувства без слов, через поведение. Есть смысл научиться расшифровать его. «Так Просто!» раскрывает значение подаваемых человеку собакой сигналов.
Взгляд собаки
Когда собака проникновенно и пристально смотрит широко открытыми глазами, мурашки бегут по коже. Как и человек, она умеет общаться взглядом и выражает им свое полное доверие.
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Прижимание к ноге
Прислоняясь к ноге, собака просит, чтобы ее приласкали. Она зависима от твоей доброты и ощущает привязанность.
Сон в постели
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Бывает, когда тебя нет дома, собака забирается в твою постель. Так она поддерживает контакт с тобой на расстоянии, находясь в том месте, где ты любишь отдыхать и оставляешь свой запах.
Добывание подарков
Собака может отдавать тебе свои игрушки. Странно, зачем, ведь это ее вещи? Или же приносит добытые на улице косточки, палочки, ненужный мусор.
Все это — подарки. Она не хвастается добычей, а проявляет свою любовь через умение делиться.
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За 15 тысяч лет истории одомашнивания и приручения собак, они научились понимать эмоциональное состояние человека. Часто, когда тебе плохо, твой питомец начинает приставать к тебе, баловаться, кусаться, играться. Нет, он не эгоист, требующий внимания в самый неподходящий момент. Он всё понимает и старается отвлечь тебя от твоих печалей.
Облизывает хозяина
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Если пес лижет ноги, он показывает признательность и покорность. Если руки — то нежность. Облизывание лица свидетельствует об отсутствии страха быть наказанным.
Ждет одобрения
Сделав что-то, животное ждет реакции на содеянное. Это проявляется по-разному. Но означает только то, что ты для него самый важный человек, и пес готов корректировать свое поведение, опираясь на твою оценку.
Радуется возвращению домой
Значение этого знака очевидно: собака очень скучала, когда тебя не было. Возможно, стоит проводить с ней больше времени, проявлять заботу, не забывать ласкать, чтобы она не сомневалась в том, что нужна тебе.
Scanpix/Caters News Agency
Ходит по пятам
Собака может следовать за тобой повсюду, даже в ванную и туалет. Иногда это раздражает. Да, так делают только избалованные питомцы, которые считают, что им всё позволено. Но объяснение этому всё же положительное. Так они говорят: «Ты мой лучший друг, и мы все должны делать вместе».
Прижимается после еды
Процесс принятия пищи для животного сопряжен с переживанием стресса. Лучше не трогать его в это время и снисходительно относиться к агрессивной защите еды. У собаки работает инстинкт выживания, она боится, что ее пищу отнимут.
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Если покушав, собака ластится к тебе, то это не просьба о добавке, это большая благодарность и воспитанность. Она тоже умеет быть культурной.
Всеми этими способами преданные собаки демонстрируют приверженность. Эти уникальные животные пытаются достучаться до тебя, как могут. Присматривайся к их поведению и налаживай контакт со своими любимцами.
Scanpix/Caters News Agency