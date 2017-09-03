Фото с празднования 59-летия Мадонны мгновенно разлетелись по Сети! А все потому, что...

А еще королева популярной музыки не только первоклассная артистка, но и заботливая мать. Причем по количеству детей она догнала Анджелину Джоли — их у Мадонны шестеро, пишет Ofigenno.

Впрочем, биологических детей у поп-дивы лишь двое. Первым ребенком Мадонны стала дочь Лурдес, которая появилась на свет в 1996 году от кубинского спортсмена Карлоса Леона.

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Спустя 4 года у Лурдес появился брат — Рокко. К тому времени Мадонна успела разойтись с Карлосом и вышла замуж за культового режиссера Гая Ричи.

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Затем звездная супружеская пара усыновила 13-летнего темнокожего мальчика Дэвида из бедной семьи в Малави. Это случилось в 2006 году. Несмотря на то, что Дэвид был довольно взрослым, он сильно прикипел к новым родителям и очень переживал расставание Мадонны и Гая Ричи...

NIJO / Scanpix

Спустя три года Мадонна усыновила еще одного ребенка из приюта в Малави. Теперь это была девочка грудного возраста Мерси Джеймс.

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А в прошлом году все в том же Малави Мадонна познакомилась с двумя близняшками-сиротами, чья мать умерла, а отец не захотел возиться с этой обузой. Полгода назад певица утрясла все юридические формальности и усыновила этих девочек.

Характерно, что певица никогда прежде не публиковала снимок со всеми своими детьми. Все-таки у них разный возраст и старшие дети уже покинули родительское гнездо... Но чтобы отпраздновать 59-й день рождения Мадонны, вся семья собралась вместе!

Scanpix / NIJO

Вечеринка прошла в кругу семьи и близких подруг. А наутро после празднования Мадонна призналась, что ее мучает легкое похмелье.

Sipa USA / Scanpix

Остается лишь приобщится к поздравлением и пожелать певице и ее деткам счастья и крепкого здоровья. А если твои друзья тоже души не чают в Мадонне, поделись с ними этой новостью!

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