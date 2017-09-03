Глазам не верю! Фото 41-летней Гусевой в бикини ошеломило Сеть

Фотография сделана на берегу моря. Видимо, Екатерина решила продлить лето в теплых краях. Для фотосессии актриса выбрала белый купальник с цветастым узором. Однако в кадр попал лишь небольшой его кусочек. Гусева скрыла все самое интересное выставив на передний план руки и шикарные ноги.

Поклонникам снимок понравился. Актрису назвали совсем молоденькой и забросали комплиментами. "Очаровательная и цветущая как сакура", "Красивая, милая, нежная, как девочка", "Красавица, слов нет, просто восхищение", "Неужели остались публичные люди, с природной красотой", – написали Гусевой фанаты (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Екатерина не часто балует поклонников подобными снимками. Но каждый раз они рады видеть свою любимицу и оставляют под ее фотографиями сотни комментариев.