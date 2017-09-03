Горячо! Алина Кабаева в белом платье показала роскошное декольте

Кабаевой выпала честь вручить традиционный приз "Мисс элегантность". По окончанию индивидуальных соревнований его присудили итальянской спортсменке Александре Аджурджукулезе.

Для торжественного мероприятия Алина выбрала строгое белое платье с рукавом три четверти. Наряд выгодно подчеркивал постройневшие бедра бывшей спортсменки. Особый акцент был сделан на груди, отмечает Дни.ру. Завершали образ часы с белым циферблатом.

Отметим, что Кабаева произвела в Италии настоящий фурор. Ее наряды обсуждают с первого дня чемпионата. К примеру, итальянские журналисты пришли в восторг от платья в котором россиянка пришла на автограф-сессию. Сквозь тонкую ткань наряда очень хорошо было видно нижнее белье спортсменки.

Scanpix/Sputnik

Алина стала настоящей звездой вечера, затмив даже победительниц турнира. Чтобы сделать фото с бывшей гимнасткой поклонники выстроились в очередь, девушка мило улыбалась позируя для снимка и никому не отказывала в автографе.

Scanpix/Sputnik

Напомним, Алина Кабаева находится в Италии. Она является послом чемпионата мира по художественной гимнастике, который завершается 3 сентября.