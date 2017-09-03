Начни воскресенье с астрологии: читай гороскоп на 3 сентября!

Удача ожидает тех, кто планирует совершить в этот день деловые или увеселительные поездки, посетить светские мероприятия. Люди, имеющие общие интересы и взгляды на жизнь, чувствуют особое притяжение друг к другу, что позитивно сказывается на развитии дружеских и романтических отношений, пишет Дворец.

Овен

Не стоит заниматься утомительными делами и тяжелой физической работой. Ваша задача – отдохнуть, восстановить силы и поделиться с близкими своим оптимизмом и уверенностью в будущем. Этот день прекрасно подходит для общения с членами семьи: вы легко найдете общий язык, проявите искреннюю заботу по отношению друг к другу. Можно назначать на этот день романтические свидания и признаваться в любви, а вот с новыми отношениями спешить не стоит: не исключено, что они принесут проблемы.

Возможны головные боли, недомогания. Звезды советуют отказаться от употребления спиртных напитков, избегать долгого пребывания в душных помещениях. Занятия спортом на свежем воздухе пойдут на пользу, можно открыть в себе неожиданные таланты и научиться чему-то новому.

Телец

День характеризуется высокой напряженностью эмоционального фона, и в этом причина душевного дискомфорта, который почувствуют Тельцы. Дела обстоят не слишком плохо, но кажется, что все идет не так. Влияние негативных тенденций действительно присутствует, но оно будет легко преодолено теми, кто совладает со своим дурным настроением и примется за решение поставленных задач.

Нелегко получить поддержку членов семьи, но свойственные вам такт и терпение помогут привлечь на свою сторону даже наиболее скептически настроенных родственников. Старайтесь не критиковать любимого человека, избегать выяснения отношений – даже самые невинные ваши замечания могут быть истолкованы превратно. Стоит сократить нагрузки, ваш жизненный потенциал сейчас далек от своего максимума.

Близнецы

Жизненный потенциал снижен, не исключены недомогания и переутомление. Поэтому старайтесь не слишком напрягаться и заниматься только приятными делами. Решение сложных вопросов лучше отложить – сегодня вам трудно правильно оценить все важные факторы. Финансовый вопрос может встать очень остро, однако помощь старых друзей или членов семьи позволит вам избежать серьезных затруднений.

Удачный день для путешественников и всех, кто находится в поисках новых впечатлений. Близкие люди готовы с уважением отнестись к вашим желаниям и интересам, вы же поступите мудро, если не станете пропускать мимо ушей советы любимого человека. Романтические знакомства могут ожидать юных представителей знака, а также всех, кто с возрастом не утратил наивности и веры в людей.

Рак

Серьезность, ответственность и спокойная уверенность в своих силах – замечательные черты характера, но сегодня, увы, вряд ли они будут высоко оценены вашим любимым человеком. Попробуйте изменить привычную линию поведения, дать волю своим капризам и мимолетным желаниям; это может вызвать недоумение и даже критику, но, по крайней мере, избавит вас от молчаливого недовольства, скрытых обид. Неплохой день для встреч с родственниками; принимайте их помощь, даже если острой необходимости в ней нет.