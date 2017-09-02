Юлию Липницкую прячут от внезапно нашедшегося отца (ФОТО)

Но после этой победы Юлю стали преследовать неудачи: переходный возраст, травмы, смена тренера и даже анорексия.

28 августа мать Юлии сообщила, что ее 19-летняя дочь уходит из большого спорта. Как и миллионы людей, со стороны за жизнью Юлии Липницкой наблюдал ее предполагаемый отец – Вячеслав Липницкий. Он прилетел в Москву, чтобы понять, что произошло в жизни его дочери. В рамках ток-шоу «Мужское/Женское» на Первом канале постарались понять, почему Юлия Липницкая завершила карьеру.

NICOLAS TUCAT/AFP

По словам Вячеслава, он не знал, что мама Юлии Липницкой — Даниэла — была в положении, когда он в 1998 году уходил в армию. Затем он отслужил в Чечне и несколько лет назад переехал в Израиль. О том, что у него есть взрослая дочь, узнал, посмотрев Олимпиаду в Сочи.

«Я обратил внимание на фамилию одной из участниц. Я увидел себя… Я в этом уверен на 100 процентов. Я стал гуглить в Интернете и увидел, что мать Юлии — Даниэла, и сразу же понял, что это моя девочка. Сходятся полностью все даты, когда я с ней встречался. Мне достали номер телефона, и я связался. Трубку подняла Юля, ее голос я узнал сразу же. Она передала трубку маме, та сказала, чтобы я не звонил», — цитирует Вячеслава URА.ru.

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Он признал, что мечтает встретиться с дочерью, и если бы раньше узнал о ее существовании, был бы рядом. Однако мать Юлии Липницкой отказалась идти на передачу, заявив, что не желает обсуждать свой роман почти двадцатилетней давности и категорически против общения дочери с отцом.

«Это наша жизнь. Хочет человек делать это своим смыслом жизни, ну пусть. Это развенчивается за пять минут, но просто почему мы должны это делать? Мне это абсолютно не надо. Посторонний человек, пусть он там все, что угодно, рассказывает», — заявила она.

Предполагаемый отец даже готов пройти тест ДНК, чтобы подтвердить отцовство, но в студии программы «Мужское и женское» далеко не все поверили мужчине, считая его самозванцем.