Анна Нетребко объявила об отмене концертов из-за болезни

Анна Нетребко простудилась и поэтому вынуждена взять паузу, чтобы восстановить здоровье и вернуть свой великолепный голос, пишет СтарХит.

«Дорогие друзья, мне очень жаль, но я подхватила простуду, и из-за нее вынуждена отменить мое первое выступление в Вене в «Трубадуре» 4 сентября. Я терпеть не могу отмены выступлений и не люблю разочаровывать своих поклонников, но сейчас мне нужно позаботиться о себе. Я не могу дождаться, когда я вновь буду петь для вас», - написала Анна Нетребко в микроблоге.

Поклонников певицы не на шутку разволновались от новости о ее здоровье. Они предположили, что простудиться Анна Нетребко могла накануне, выступая вместе с мужем Юсифом Эйвазовым на открытой площадке в Берлине, где было довольно холодно.

Scanpix/Manfred Siebinger

В комментариях они желают вокалистке скорейшего выздоровления и возвращения на сцену, и просят ее больше не соглашаться петь на открытом воздухе.

«Ничего удивительного. В Берлине был собачий холод. Они часами пели. Я нахожу это ужасным для исполнителей, которым голос нужно беречь. Да еще тончайшие платья. Выздоравливайте и не рискуйте больше. Только театр, никаких открытых площадок», «Выздоравливайте! Вам болеть нельзя. Не огорчайте нас. Сегодня иду в церковь, поставлю свечу за здравие вам. Вместе мы сила», «Выздоравливайте, Анна, любимые рядом, а это помогает лучше любых лекарств», «Выздоравливайте! Зрители поймут, потому что очень любят вас», - поддержали Анну Нетребко поклонники ее таланта.