Фото: беременная Юлия Ковальчук перестала пользоваться косметикой

A post shared by Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk) on Aug 31, 2017 at 1:24am PDT

Не так давно стало известно, что 34-летняя Юлия Ковальчук беременна. И хотя слухи об этом появляются стабильно каждый год, обычно певица опровергала их, выкладывая свое стройное фото в полный рост, пишет Soulpost.

A post shared by Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk) on Aug 26, 2017 at 10:19am PDT

Однако в этот раз экс-блестящая отмалчивается и никак не реагирует на сообщения о скором прибавлении в их семействе. Оно и понятно: пара очень долго ждала первенца и теперь, видимо, не хочет сглазить.

A post shared by Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk) on Aug 29, 2017 at 12:34am PDT