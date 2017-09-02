Фото: беременная Юлия Ковальчук перестала пользоваться косметикой

2 сентября 2017 г., 15:35
И снова нашлись те, кто этого не оценил. Мол, интересное положение не повод перестать следить за собой, делать макияж и укладку...
Не так давно стало известно, что 34-летняя Юлия Ковальчук беременна. И хотя слухи об этом появляются стабильно каждый год, обычно певица опровергала их, выкладывая свое стройное фото в полный рост, пишет Soulpost.
Однако в этот раз экс-блестящая отмалчивается и никак не реагирует на сообщения о скором прибавлении в их семействе. Оно и понятно: пара очень долго ждала первенца и теперь, видимо, не хочет сглазить.