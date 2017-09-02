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Мы знаем, что вы делаете в Сети: раскрыты дневные и ночные предпочтения пользователей интернета

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Facebook. | ФОТО: Dominic Lipinski/PA Wire/Press Association Images

Компания «Яндекс» проанализировала поисковые запросы пользователей в течение дня и выяснила, что интересует людей в разное время суток. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Оказалось, что больше всего пользователей интересуют школа, кино и порно. О средних учебных заведениях часто спрашивают утром и днем, фильмами интересуются в основном вечером, а взрослый контент ищут ближе к ночи.

Судя по росту поисковых запросов, в среднем утро начинается в шесть часов: в это время люди задают вопросы про погоду, радио и пытаются разгадать значение своих снов. Кроме того, именно в этот период люди поздравляют друг друга с праздниками.

В рабочее время — с 9 до 17 часов — юзеров интересуют преимущественно серьезные вещи: право, бизнес, производство, а также вопросы, связанные с деньгами и документами.

Ближе к вечеру у пользователей растет интерес к играм, рецептам, мультфильмам и школьным заданиям. После 22 часов запросы на детские темы падают, а взрослые начинают искать информацию о спорте, здоровье и красоте. Ночью превалирует тема кино, а в особенности — порно.

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