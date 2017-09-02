Видео, поставившее Сеть на уши: рыдающая первоклассница стала звездой интернета

Будем мы усидчивы, прилежны и старательны, и тогда пойдет учеба просто замечательно», — произносит девочка навзрыд.

Ролик был опубликован на YouTube, и пользователи не упустили возможности пошутить о причинах одолевшего девочку приступа волнения. «Она просто поняла что ее ждет в этой стране», — написал пользователь под ником UsalMalay. «Когда понимаешь, что после 10 лет гемора тебя ждет зарплата в 15 тысяч, 10 кредитов и ипотека», — развил тему Games Bookstore.

«Когда узнал, что математику заменили основами православной культуры», — предложил свой вариант один из комментаторов.

Девочку сравнили с другой известной в сети школьницей, расстроившейся из-за того, что ей не дали шариков и лишили праздника.

Среди комментаторов нашлись и пожалевшие ребенка. Первое сентября назвали «праздником лицемерия» и призвали отказаться от традиции устраивать линейки. «Кому нужны эти стишки дурацкие? Порадовать глупых мам и пап?﻿» — пишет один из зрителей. «Порадовать представителей департамента образования в основном﻿», — замечает другой.

Кое-кто, предвкушая, что директору школы придется давать комментарии по поводу видео, предположил, что руководство школы по традиции отреагирует на вопросы журналистов следующим образом: «Это не наша девочка, наша уволилась две недели назад». Некоторые отметили, что даже захлебываясь от слез, первоклассница прочла стих лучше видеоблогера Дмитрия Ларина, который периодически участвует в рэп-баттлах.