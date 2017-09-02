Мария Шарапова рассказала о тяжелом периоде

Она привыкла быть успешной женщиной и одерживать победы как над соперниками, так и над жизненными обстоятельствами. Но в случае с таким ударом оказалась беспомощной, почувствовала себя «маленьким человеком». Особенно тяжелые воспоминания связаны с первыми неделями после вынесения решения.

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«Прошло столько дней, когда я спрашивала людей вокруг, что они думают обо всем этом», - поделилась спортсменка, уточнив, что раньше никогда такого не делала.

Мария призналась, что заниматься чем-либо в это время было почти невозможно. Она не могла сосредоточиться на деле - мысленно возвращалась к случившемуся.

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Но постепенно Шарапова вернулась к активной жизни. За 15 месяцев дисквалификации она успела многое: путешествовала, прошла курс по бренд-менеджменту и руководству в Гарвардской бизнес-школе, затем закончила несколько коротких интенсивных стажировок в Лондонском рекламном агентстве. Единственное, что так и не удалось Марии – найти любимого человека. Спортсменка рассказала, что встречалась с людьми разных национальностей, культур и профессий. Но ни один из них не смог покорить сердце блондинки. Она пояснила, что мужчины боятся ее. А ей хочется, чтобы избранник был, как она - сильной личностью, со своими интересами и индивидуальностью.

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Шарапова по праву считается одной из самых сексуальных девушек в мире. О ней мечтают миллионы мужчин. Перед спортивной блондинкой не смогли устоять многие известные личности: депутат партии «Справедливая Россия» Антон Беляков, с солист группы «Maroon 5» Адам Левин, баскетболист Саша Вуячич, болгарский спортсмен Григор Димитров. Именно после отношений с последним Мария перестала афишировать личную жизнь.

Правда, за время отстранения от соревнований Мария несколько пересмотрела позицию и решила подробно рассказать обо всем, что произошло с ней, в мемуарах. Эту информацию она подтвердила в недавнем интервью глянцевому журналу The Edit.