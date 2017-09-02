«Какой персонаж!»: новый участник «Голоса» из Прибалтики покорил жюри и зрителей (ВИДЕО)

В первом выпуске выступило немало талантливых исполнителей, в их числе оказался известный латвийский музыкант, поэт и лидер группы Da'Ba Александр Казаков. Исполнитель настолько заворожил своим пением членов жюри, что на красные кнопки успели нажать не все.

На этапе слепых прослушиваний (как известно, им предшествует еще несколько жестких отборов, не транслируемых по телевидению) Александр Казаков исполнил песню «Молит­ва Франсуа Вийона» Булата Окуджавы. Композиция впервые прозвучала в шоу «Голос».

Членов жюри в лице Пелагеи, Александра Градского, Леонида Агутина и Димы Билана тронула искренняя подача композиции, но к участнику повернулся только Дима Билан.

«Какой персонаж!», - воскликнул Леонид Агутин при виде латвийского певца.

Впрочем, автор «Босоногого мальчика» был сдержан в своей оценке исполнения, в отличии от Билана.

«У меня есть вещь, по которой я сравниваю - стоит, не стоит... Конечно, проникновенно. Начинает работать сердце иначе - физически это ощущаю. Потому что архичестно - этому очень тяжело противиться. Не мог не повернуться! Больше ничего не добавишь", -

прокомментировал Дима Билан выступление латвийского артиста.

Другие члены жюри неоднозначно высказались о Казакове, но все сошлись во мнении, что он достоин продолжать участие в шоу «Голос».