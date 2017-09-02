Вот сколько кофе можно пить в день, чтобы не подорвать здоровье

Но не надейтесь таким образом обрести бессмертие – есть некоторые ограничения.

Изучение влияния кофе на организм проводилось более 10 лет и в нем приняло участие 20 000 человек.

Те, кто выпивали хотя бы 4 чашки кофе в день, жили дольше, чем те, кто пили его редко или вообще не употребляли.

Более того, 45-летние участники и старше, которые пили более 4 чашек кофе, на 30% понизили риск смерти.

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Итак, вы можете больше не стесняться того, что продавец кофе в магазине помнит ваши предпочтения наизусть.

Кофеин помогает сжигать жиры, дарит бодрость, снабжает ваш организм антиоксидантами, делает кожу сияющей и предотвращает рак прямой кишки.

Если этого недостаточно, чтобы вы немедленно побежали в ближайшую кофейню, знайте – кофе окрашивает зубы, но также и ухаживает за ними и за деснами, снимает воспаление.

Вот вам вишенка на торте – кофе делает вас умнее!

Все дело в том, что кофеин блокирует нейромедиаторы, из-за которых вам хочется спать.

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